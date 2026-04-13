20:14, 13 апреля 2026

Россиянки описали жизнь на Черном море словами «лечение побережьем оказалось иллюзией»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Переехавшие на юг россиянки описали жизнь на Черном море словами «лечение побережьем оказалось иллюзией». Впечатлениями они поделились с изданием «Хибины».

Героини материала рассказали, что решились переехать на юг России после отпуска, но в итоге вернулись в родные города. Так, 38-летняя Оксана, переехавшая в съемную квартиру в Адлер, по началу вдохновлялась пейзажами, однако вскоре море для нее стало лишь фоном.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать весной 2026 года: топ-12 направлений по России и за границей
Куда поехать отдыхать весной 2026 года:топ-12 направлений по России и за границей
29 января 2026
Куда поехать в отпуск в июне 2026 года: морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены
Куда поехать в отпуск в июне 2026 года:морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены
25 февраля 2026

Россиянка Светлана поделилась, что заработок в регионе зависит от сезона. Зимой, по ее словам, успех сменяется ощущением «заброшенности». Так, летом соотечественница зарабатывала до 200 тысяч рублей, а в холода — 30-40 тысяч рублей. Светлана призналась, что в какой-то момент ей даже нечем стало платить за квартиру, и Черное море не смогло компенсировать нестабильность в заработке.

29-летняя жительница Новосибирска Марина рассказала, что после переезда в Геленджик нашла в городе работу SMM-менеджером на фрилансе с зарплатой 70 тысяч рублей в месяц. Однако с учетом расходов на аренду, коммунальные платежи и питание, суммы быстро стало не хватать. Позже девушку сократили, найти другой фриланс не удалось, а в Геленджике на вакансиях администраторов и продавцом предлагали не более 40 тысяч рублей. После долгих поисков россиянка решилась вернуться в родной город.

Ранее тревел-блогер описал цены на летний отдых на юге России фразой «продажа почки не поможет». Путешественник добавил, что в сезон на южных курортах страны просто не протолкнуться: пляжи забиты людьми.

    Последние новости

    Победивший на выборах в Венгрии Мадьяр высказался о кредите для Киева в 90 миллиардов евро

    Эффективность популярной меры защиты против «схемы Долиной» оценили

    Трамп рассказал о желании Ирана заключить сделку

    Россиянки описали жизнь на Черном море словами «лечение побережьем оказалось иллюзией»

    В США начались съемки «Мистера и миссис Смит» с российским актером в главной роли

    Подмосковье предупредили о заморозках

    Украина представила модификацию «Паляницы»

    В России первый пациент получил онковакцину от колоректального рака

    Названы находящиеся в опасности регионы России

    В России резко подорожали лифты

    Все новости
