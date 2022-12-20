Глава приграничного российского региона показал последствия обстрела из HIMARS

Глава Белгородской области Гладков показал кадры последствий обстрела ВСУ из HIMARS

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры последствий обстрела граничащего с Украиной региона. Фотографии последствий обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что удар по Шебекину был нанесен из реактивных систем залпового огня HIMARS. По информации издания, всего зафиксировано десять прилетов. В то же время Гладков не уточнял, каким именно видом вооружений Киев атаковал Белгородскую область.

По словам Гладкова, осколки снарядов повредили складские и производственные помещения на территории промзоны. Кроме того, осколки попали в два автомобиля. Как уточнил глава региона, в Шебекине инженеры перезапускают котельные, чтобы восстановить подачу тепла.