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06:49, 26 мая 2023Россия

Мэр Краснодара прокомментировал взрыв в городе

Мэр Краснодара Наумов заявил, что в результате взрыва на улице Морской нет пострадавших
СюжетВзрывы в Краснодаре
Евгений Наумов

Евгений Наумов. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале прокомментировал ЧП в центре Краснодара, где прогремел взрыв. По его словам, в результате происшествия не оказалось пострадавших.

«Нахожусь на улице Морской. Повреждены офисное здание, жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил градоначальник.

Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Наумов также призвал местных жителей соблюдать спокойствие.

Утром в пятницу, 26 мая, стало известно о громких взрывах над Краснодаром. Предположительно, город был атакован беспилотниками. Сообщалось, что около 4 утра сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Очевидцы рассказали, что ударом БПЛА-камикадзе было повреждено здание с телекоммуникационной вышкой сотового оператора на улице Морская. Также жители Краснодара сняли на видео полет беспилотника, атаковавшего город.

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Марина Совина
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