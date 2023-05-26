Атаковавший Краснодар беспилотник сняли на видео

Житель Краснодара заснял на видео полет атаковавшего город беспилотника

Жители Краснодара сняли на видео полет беспилотника, атаковавшего Краснодар. Кадры опубликовало издание Baza.

«Видео полета беспилотника, атаковавшего Краснодар», — говорится в подписи к видео. На ролике виден летящий аппарат и слышен звук работы двигателя. «Вот оно летит», — прокомментировал очевидец. По его словам, объект был похож на беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Ранее жители Краснодара опубликовали момент взрыва в центре города. На ролике, снятом из окна многоэтажного дома, видна вспышка, сопровождающаяся звуком взрыва.

Утром в пятницу, 26 мая, стало известно о громких взрывах над Краснодаром. По информации издания, предположительно, город был атакован беспилотниками. Сообщалось, что около 4 утра сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Брянской области пограничники обезвредили два украинских дрона-камикадзе, атаковавших контрольно-пропускной пункт. Беспилотники с самодельными гранатами заметили неподалеку от села Ломаковка. Они летели к КПП.