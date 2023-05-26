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05:56, 26 мая 2023Россия

Атаковавший Краснодар беспилотник сняли на видео

Житель Краснодара заснял на видео полет атаковавшего город беспилотника
СюжетВзрывы в Краснодаре
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Жители Краснодара сняли на видео полет беспилотника, атаковавшего Краснодар. Кадры опубликовало издание Baza.

«Видео полета беспилотника, атаковавшего Краснодар», — говорится в подписи к видео. На ролике виден летящий аппарат и слышен звук работы двигателя. «Вот оно летит», — прокомментировал очевидец. По его словам, объект был похож на беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Ранее жители Краснодара опубликовали момент взрыва в центре города. На ролике, снятом из окна многоэтажного дома, видна вспышка, сопровождающаяся звуком взрыва.

Утром в пятницу, 26 мая, стало известно о громких взрывах над Краснодаром. По информации издания, предположительно, город был атакован беспилотниками. Сообщалось, что около 4 утра сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Брянской области пограничники обезвредили два украинских дрона-камикадзе, атаковавших контрольно-пропускной пункт. Беспилотники с самодельными гранатами заметили неподалеку от села Ломаковка. Они летели к КПП.

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Марина Совина
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