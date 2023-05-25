Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:27, 25 мая 2023Силовые структуры

Российские пограничники обезвредили два украинских дрона-камикадзе

В Брянской области пограничники посадили два украинских дрона-камикадзе, атаковавших КПП

Фото: Telegram-канал Shot

В Брянской области российские пограничники обезвредили два украинских дрона-камикадзе, которые пытались атаковать КПП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Беспилотники с самодельными гранатами заметили неподалеку от села Ломаковка. Они летели к контрольно-пропускному пункту.

Пограничники применили электронные ружья и принудительно посадили дроны. Боеприпасы были обезврежены. Жертв и разрушений нет.

Ранее 25 мая сообщалось, что беспилотники-камикадзе массово атаковали Белгородскую область. Там пограничники уничтожили минимум шесть дронов. Сначала беспилотники пытались атаковать село Старолесье, которое находится в километре от границы с Украиной. Затем Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать село Вязовое, которое располагается в 400 метрах от границы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Германия изучила версии об украинском следе в атаках на «Северные потоки»
Пентагон анонсировал начало обучения украинских пилотов
Названа причина отмены концерта Арбениной в Нальчике
Зеленскому предрекли бунт ВСУ после потери Артемовска
Россиянин натравил бойцовскую собаку на пенсионера из-за сделанного замечания
Российские пограничники обезвредили два украинских дрона-камикадзе
Челябинский тракторный завод превысил рекорд времен СССР
Ласицкене высказалась о завершении карьеры
Валерий Кипелов отреагировал на присвоение звания заслуженного артиста
В офисе Зеленского сообщили о возвращении на Украину 106 военнопленных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.