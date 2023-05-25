В Брянской области пограничники посадили два украинских дрона-камикадзе, атаковавших КПП

В Брянской области российские пограничники обезвредили два украинских дрона-камикадзе, которые пытались атаковать КПП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Беспилотники с самодельными гранатами заметили неподалеку от села Ломаковка. Они летели к контрольно-пропускному пункту.

Пограничники применили электронные ружья и принудительно посадили дроны. Боеприпасы были обезврежены. Жертв и разрушений нет.

Ранее 25 мая сообщалось, что беспилотники-камикадзе массово атаковали Белгородскую область. Там пограничники уничтожили минимум шесть дронов. Сначала беспилотники пытались атаковать село Старолесье, которое находится в километре от границы с Украиной. Затем Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать село Вязовое, которое располагается в 400 метрах от границы.