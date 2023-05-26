Взрыв в центре Краснодара сняли на видео

Очевидцы сняли на видео момент взрыва в Краснодаре

Момент взрыва в центре Краснодара сняли видео. Кадры публикует Baza.

На ролике, снятом из окна многоэтажного дома, видна вспышка, сопровождающаяся звуком взрыва.

По информации Mash, предположительно, город был атакован беспилотниками. В городе сработала система ПВО.

Ранее жители приграничного российского региона рассказали, что в Краснодаре прозвучали как минимум два хлопка. По предварительной информации, около 4:10 в пятницу, 26 мая, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Вечером 25 мая губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Октябрьский Белгородского района. В результате атаки в административном здании были выбиты стекла, посечены фасад и кровля. Жертв и пострадавших нет.