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05:25, 26 мая 2023Россия

Взрыв в центре Краснодара сняли на видео

Очевидцы сняли на видео момент взрыва в Краснодаре

Момент взрыва в центре Краснодара сняли видео. Кадры публикует Baza.

На ролике, снятом из окна многоэтажного дома, видна вспышка, сопровождающаяся звуком взрыва.

По информации Mash, предположительно, город был атакован беспилотниками. В городе сработала система ПВО.

Ранее жители приграничного российского региона рассказали, что в Краснодаре прозвучали как минимум два хлопка. По предварительной информации, около 4:10 в пятницу, 26 мая, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Вечером 25 мая губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Октябрьский Белгородского района. В результате атаки в административном здании были выбиты стекла, посечены фасад и кровля. Жертв и пострадавших нет.

Марина Совина
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