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09:14, 31 мая 2023Россия

Стало известно о втором за сутки атакованном нефтезаводе на Кубани

Kub Mash: Ильский НПЗ стал вторым за сутки атакованным заводом в Краснодарском крае

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае был атакован с помощью беспилотника. Об этом стало известно Telegram-каналу Kub Mash.

Ильский НПЗ стал вторым за сутки атакованным заводом. До этого под удар беспилотника попал Афипский нефтеперерабатывающий завод. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, из-за атаки загорелась одна из установок по перегонке мазута, никто не пострадал.

По информации авторов канала, Ильский НПЗ попал под удар спустя пять минут после Афипского завода. На его территорию упал дрон, который не сдетонировал, из-за чего возгорания не последовало. Предварительно, беспилотник летел со стороны Львовского. Пострадавших нет.

Краснодарский край также атаковали беспилотниками 26 мая. Тогда над Краснодаром сработала система противовоздушной обороны, как минимум один дрон взорвался, врезавшись в офисное здание на Морской улице.

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    Анастасия Шейкина
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