Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 2 мая 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Olga Sokolova / Globallookpress.com

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 10:30 утра по московскому времени военные уничтожили над регионом беспилотник самолетного типа, при помощи которого Вооруженные силы Украины попытались атаковать объекты на российской территории. Другие подробности в Минобороны не уточнили.

Ранее в Белгороде объявили опасность атаки беспилотника. Об этом сообщила мэрия города.

В ночь на 2 мая дроны ВСУ также атаковали тяговые и трансформаторные подстанции на железной дороге в Орловской и Курской областях. Около 23:00 атаке подверглись объекты у курских станций Поныри и Свобода, через 15 минут — перегон Змиевка — Глазуновка под Орлом.

Материалы по теме:
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
2 апреля 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

Согласно данным Минобороны России, всего за минувшую ночь средства ПВО сбили 12 украинских дронов. Пять беспилотников уничтожили над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному над Курской и Белгородской областями.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на намеки Украины об ударе по Крымскому мосту

      Кремль ответил на обвинения России в использовании химоружия

      Раскрыты подробности о задержанном за госизмену россиянине

      Восемь футболистов из Таджикистана задержали за драку в Москве

      В парламенте Грузии вместо заседаний решили провести уборку

      Внешний вид Сары Джессики Паркер на прогулке смутил поклонников

      Находившуюся в розыске жену главреда «Новая газета — Европа» признали вменяемой

      Москвичам назвали сроки возвращения тепла

      В США оценили шансы Вашингтона победить в случае мировой войны

      В бригаде ВСУ заявили о потере всего костяка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше