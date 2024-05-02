В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 10:30 утра по московскому времени военные уничтожили над регионом беспилотник самолетного типа, при помощи которого Вооруженные силы Украины попытались атаковать объекты на российской территории. Другие подробности в Минобороны не уточнили.

Ранее в Белгороде объявили опасность атаки беспилотника. Об этом сообщила мэрия города.

В ночь на 2 мая дроны ВСУ также атаковали тяговые и трансформаторные подстанции на железной дороге в Орловской и Курской областях. Около 23:00 атаке подверглись объекты у курских станций Поныри и Свобода, через 15 минут — перегон Змиевка — Глазуновка под Орлом.

Согласно данным Минобороны России, всего за минувшую ночь средства ПВО сбили 12 украинских дронов. Пять беспилотников уничтожили над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному над Курской и Белгородской областями.