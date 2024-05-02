В российском городе объявили об опасности атаки БПЛА

В мэрии объявили об опасности атаки БПЛА в Белгороде

Опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) была объявлена в Белгороде. Об этом сообщили в мэрии российского города, передает ТАСС.

Власти рекомендовали горожанам быть бдительными и доверять только проверенным источникам информации. Других подробностей о ситуации в мэрии Белгорода пока не приводили.

В Минобороны России также не давали комментариев об обстановке в приграничном городе.

1 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские дроны дважды атаковали село Вознесеновка.

Глава региона пояснил, что никто из жителей не пострадал, однако были выявлены незначительные повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия.

Село Вознесеновка находится примерно в шести километрах от границы с Украиной.