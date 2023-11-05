В США заявили о расколе на Украине из-за упреков Зеленского к Залужному

NYT: упреки Зеленского к Залужному говорят о расколе на Украине

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками (ВСУ) Валерием Залужным сигнализирует о том, что между военным и гражданским обществом на Украине происходит раскол. Об этом пишет The New York Times.

В материале говорится, что отношения между генералом и президентом ухудшаются на фоне отсутствия какого-либо прогресса в контрнаступлении. Украина в то же время сталкивается с усиленными российскими атаками на востоке. Кроме того, украинское руководство обеспокоено тем, что внимание западных союзников сместится на конфликт между Израилем и ХАМАС.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заметил, что раскол между Зеленским и Залужным становится глубже. Он напомнил, что Залужный говорил о необходимости сворачивать контрнаступление, занимать оборонительную позицию и беречь остатки армии.

Залужный и Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения наступления. Как пишет британская газета The Times, по мнению главнокомандующего, оно подошло к концу, и нужно удерживать текущие позиции. Однако украинский лидер не собирается прекращать наступление.