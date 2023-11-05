Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:29, 5 ноября 2023Интернет и СМИ

В США заявили о расколе на Украине из-за упреков Зеленского к Залужному

NYT: упреки Зеленского к Залужному говорят о расколе на Украине
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками (ВСУ) Валерием Залужным сигнализирует о том, что между военным и гражданским обществом на Украине происходит раскол. Об этом пишет The New York Times.

В материале говорится, что отношения между генералом и президентом ухудшаются на фоне отсутствия какого-либо прогресса в контрнаступлении. Украина в то же время сталкивается с усиленными российскими атаками на востоке. Кроме того, украинское руководство обеспокоено тем, что внимание западных союзников сместится на конфликт между Израилем и ХАМАС.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заметил, что раскол между Зеленским и Залужным становится глубже. Он напомнил, что Залужный говорил о необходимости сворачивать контрнаступление, занимать оборонительную позицию и беречь остатки армии.

Залужный и Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения наступления. Как пишет британская газета The Times, по мнению главнокомандующего, оно подошло к концу, и нужно удерживать текущие позиции. Однако украинский лидер не собирается прекращать наступление.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      15-летний сын Кадырова стал главой его службы безопасности. Месяц назад его объявили героем Чечни после инцидента в СИЗО

      В России пройдет масштабный концерт

      Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул

      Стало известно об отказавшихся звать медсестру раненному бойцу ВСУ украинцах

      В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

      Трехлетний ребенок съел котлету и умер

      В Газе сообщили об увеличении атак боеприпасами с фосфором со стороны Израиля

      Раскрыты причины заметного набора веса осенью и зимой

      Глава Дагестана описал ситуацию на фоне прилета новых самолетов из Израиля

      ЦСКА вырвал победу у «Нижнего Новгорода» в матче РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости