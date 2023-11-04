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17:25, 4 ноября 2023Бывший СССР

В ДНР заметили углубление раскола между Зеленским и Залужным

Советник главы ДНР Гагин: раскол между Зеленским и Залужным становится глубже
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками (ВСУ) Валерием Залужным становится все глубже. Увеличение разногласий заметил советник главы ДНР Ян Гагин, его слова приводит РИА Новости.

«Все глубже раскол между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным. Теперь Залужный дал интервью The Economist о том, что даже F-16, которые, возможно, поставит им Евросоюз и партнеры по НАТО, будут бесполезны ввиду того, что Россия модернизировала свои комплексы С-400», — рассказал Гагин.

Советник главы ДНР напомнил, что Залужный говорил о необходимости сворачивать контрнаступление, занимать оборонительную позицию и беречь остатки армии. Гагин отметил, что этой кампании не придают оптимизма ни со стороны украинских военных, ни со стороны НАТО.

Ранее Залужный и Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения наступления. Как пишет британская газета The Times, по мнению главнокомандующего, оно подошло к концу, и нужно удерживать текущие позиции. Однако украинский лидер не собирается прекращать наступление.

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      Нина Ташевская
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