В ДНР заметили углубление раскола между Зеленским и Залужным

Советник главы ДНР Гагин: раскол между Зеленским и Залужным становится глубже

Раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками (ВСУ) Валерием Залужным становится все глубже. Увеличение разногласий заметил советник главы ДНР Ян Гагин, его слова приводит РИА Новости.

«Все глубже раскол между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным. Теперь Залужный дал интервью The Economist о том, что даже F-16, которые, возможно, поставит им Евросоюз и партнеры по НАТО, будут бесполезны ввиду того, что Россия модернизировала свои комплексы С-400», — рассказал Гагин.

Советник главы ДНР напомнил, что Залужный говорил о необходимости сворачивать контрнаступление, занимать оборонительную позицию и беречь остатки армии. Гагин отметил, что этой кампании не придают оптимизма ни со стороны украинских военных, ни со стороны НАТО.

Ранее Залужный и Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения наступления. Как пишет британская газета The Times, по мнению главнокомандующего, оно подошло к концу, и нужно удерживать текущие позиции. Однако украинский лидер не собирается прекращать наступление.