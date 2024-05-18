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02:19, 18 мая 2024Экономика

Перенос поставок российских самолетов объяснили

ОАК: перенос сроков поставок самолетов связан с испытаниями

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Перенос поставок российских самолетов связан с необходимостью проведения тщательных испытаний. Об этом РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Перенос сроков связан с необходимостью проведения полноценной программы летных испытаний отечественных систем и агрегатов для обеспечения безопасности пассажиров. При этом обновленной комплексной программы гражданской авиации предусмотрен нагонный график поставок», — объяснили в ОАК.

Ранее Минпромторг России изменил планы по количеству и срокам выпуска гражданских воздушных судов в рамках обновленной комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года. В частности, первые поставки импортозамещенных ближнемагистральных SSJ-100 вместимостью до 103 пассажиров сдвинуты с 2023-го на 2026 год, планируется выпустить сразу 30 машин. В последующие годы планируется выпуск 28 самолетов в год.

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      Евгений Силаев
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