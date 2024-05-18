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02:25, 18 мая 2024Россия

Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Ранее дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

В ночь на пятницу, 17 мая, четыре региона России пытались атаковать 102 беспилотника ВСУ. Cредства ПВО уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом, 44 дрона — над Кубанью, 6 — над Белгородской областью и один — над Курской областью.

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      Евгений Силаев
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