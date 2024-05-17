Над Белгородской областью сбили беспилотник

ПВО Минобороны РФ сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом написало Минобороны России в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что около 23:00 российские силы пресекли попытку украинских военных совершить террористическую атаку. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались нанести удар по территории России, используя дрон беспилотного типа.

Ранее сообщалось, что два мирных жителя пострадали из-за обстрела ВСУ Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В ночь на пятницу, 17 мая, четыре региона России пытались атаковать 102 беспилотника ВСУ. Cредства ПВО уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом, 44 дрона — над Кубанью, 6 — над Белгородской областью и один — над Курской областью.

