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23:59, 17 мая 2024Россия

Над Белгородской областью сбили беспилотник

ПВО Минобороны РФ сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом написало Минобороны России в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что около 23:00 российские силы пресекли попытку украинских военных совершить террористическую атаку. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались нанести удар по территории России, используя дрон беспилотного типа.

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Ранее сообщалось, что два мирных жителя пострадали из-за обстрела ВСУ Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В ночь на пятницу, 17 мая, четыре региона России пытались атаковать 102 беспилотника ВСУ. Cредства ПВО уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом, 44 дрона — над Кубанью, 6 — над Белгородской областью и один — над Курской областью.

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      Марина Совина
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