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01:54, 18 мая 2024Силовые структуры

Россиянки подрались возле здания суда

«Клопс»: возле суда в Калининграде подрались две участницы процесса 41 и 69 лет

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Возле здания Ленинского районного суда Калининграда подрались местные жительницы 41 и 69 лет, до того бывшие участницами процесса. Об этом сообщило издание «Клопс» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с иском в суд обратилась россиянка помоложе. Ранее ее муж взял у 69-летней женщины и ее супруга 19 миллионов рублей в долг на строительство дома, однако ничего не возвел и деньги не вернул. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Его жена подала иск о разделе арестованного имущества мужа без развода. Имущество разделили, но женщина потребовала снятия ареста именно на свою долю — машину и 10 участков. «Перед началом заседания и в перерывах она вела себя агрессивно, оскорбляла нас. Заседание в итоге перенесли на конец мая», — рассказала пенсионерка.

На улице истица перешла от слов к делу и атаковала оппонентку. Между женщинами завязалась драка, которую смог остановить муж пенсионерки. Старшей участнице конфликта потребовалась медицинская помощь.

Ранее на Алтае увлекающийся фашизмом школьник сломал спину однокласснику. На подростка и раньше поступали жалобы.

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      Евгений Силаев
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