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16:19, 17 мая 2024Россия

В России школьник-«зигомет» сломал однокласснику позвоночник

На Алтае увлекающийся фашизмом школьник сломал спину однокласснику

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На Алтае увлекающийся фашизмом школьник сломал спину однокласснику. На подростка и раньше поступали жалобы, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Школьник кинул сверстника на парту и прыгнул на него сверху.

Родители пострадавшего ребенка утверждают, что напавший на их сына мальчик является сторонником фашистской идеологии. По их словам, он «зигует» — вскидывает руку в нацистском приветствии, выкрикивает лозунги украинских националистов и рисует свастики. К расследованию инцидента подключись сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Руководство школы от общения с журналистами отказалось.

Ранее сообщалось, что в Москве школьник сломал нос сверстнику из-за спора о Николае II. Ученики поспорили по дороге домой, словесная перепалка быстро переросла в драку. Детей разняла одна из прохожих. Какой позиции относительно последнего российского императора придерживался каждый из участников потасовки, не сообщалось.

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      Алан Босиков
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