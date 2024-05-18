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02:02, 18 мая 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли последствия неудач ВСУ под Харьковом

«Страна.ua»: неудачи ВСУ под Харьковом подтолкнут Украину к переговорам

Фото: Unsplash

Поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях под Харьковом обострили политическую ситуацию в стране. Об этом написало украинское издание «Страна».

Журналисты подчеркнули, что на фоне завышенных властью ожиданий победы жители Украины накапливают вопросы. Ситуацию обострило наступление России в Харьковской области. Граждане задумались, почему не были готовы укрепления, на что были потрачены средства на их строительство и почему ВСУ не готовились к российской операции.

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Авторы публикации предположили, что неудачи ВСУ под Харьковом подтолкнут Украину к переговорам.

«Власти сейчас стоят перед трудным выбором — продолжать ли и дальше стратегию "войны на истощение" (с риском истощения самой Украины), либо начать поиск вариантов скорейшего окончания войны», — отмечается в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допускал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Такое развитие событий он предрек в случае, если Киев не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Однако позже Зеленский заявил о стабилизации ситуации в Харьковской области.

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      Марина Совина
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