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01:13, 18 мая 2024Бывший СССР

Российские солдаты пленили бойца ВСУ со «взглядом на тысячу ярдов»

Российские солдаты пленили под Харьковом бойца ВСУ со «взглядом на тысячу ярдов»

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Российские солдаты на харьковском направлении взяли в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящегося в прострации. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

На опубликованном видео запечатлен солдат, который не может внятно ответить на вопросы. При этом его глаза блуждают из стороны в сторону.

«"Взгляд на тысячу ярдов" — так говорят о бойце с настолько отстраненным взглядом, словно он смотрит куда-то за пределы пространства и времени. Подобная реакция связана с пережитым длительным стрессом или шокирующим событием, которое травмировало психику. Такой ступор — защитная реакция психики на невыносимые для нее условия боевых действий», — объяснили в канале.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ активно отступали и массово сдавались в плен российским бойцам во время штурма поселка Стрелечье в Харьковской области.

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      Евгений Силаев
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