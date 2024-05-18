Российские солдаты пленили бойца ВСУ со «взглядом на тысячу ярдов»

Российские солдаты пленили под Харьковом бойца ВСУ со «взглядом на тысячу ярдов»

Российские солдаты на харьковском направлении взяли в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящегося в прострации. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

На опубликованном видео запечатлен солдат, который не может внятно ответить на вопросы. При этом его глаза блуждают из стороны в сторону.

«"Взгляд на тысячу ярдов" — так говорят о бойце с настолько отстраненным взглядом, словно он смотрит куда-то за пределы пространства и времени. Подобная реакция связана с пережитым длительным стрессом или шокирующим событием, которое травмировало психику. Такой ступор — защитная реакция психики на невыносимые для нее условия боевых действий», — объяснили в канале.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ активно отступали и массово сдавались в плен российским бойцам во время штурма поселка Стрелечье в Харьковской области.