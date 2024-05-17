Военные ВСУ массово сдались в плен российским бойцам под Харьковом

РИА Новости: украинские военные сдались в плен бойцам РФ в Харьковской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно отступали и массово сдавались в плен российским бойцам во время штурма поселка Стрелечье в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили мотострелки группировки войск «Север».

Боец с позывным Балашов заявил, что перед началом штурмовых действий разведчики вскрывали все огневые точки ВСУ, а также разминировали пути подхода.

«Начали движение стремительным броском в направлении населенного пункта, на малой технике проехали и начали зачищать. Были пленные, были минированные участки. Все это успешно разминировали», — рассказал военный с позывным Подвоз.