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05:30, 17 мая 2024Мир

В США забеспокоились из-за отчаянного решения ВСУ

NYT: ВСУ изматывают лучшие бригады, перебрасывая их вдоль фронта против армии РФ

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены изматывать свои лучшие бригады, постоянно перебрасывая элитные подразделения вдоль фронта. Об этом сообщили аналитики Майкл Кофман и Роб Ли в статье для газеты The New York Times.

Они отметили, что «украинские войска и без того сильно растянуты». Из-за решения привлечь лучшие подразделения к обороне Харькова ослабевают другие участки фронта, говорится в статье. Кроме того, эксперты напомнили, что с осени прошлого года Украина столкнулась с тремя взаимосвязанными проблемами: нехваткой боеприпасов, живой силы и укреплений. Весной ситуация с укреплениями улучшилась, а новый пакет помощи США призван облегчить нехватку боеприпасов. Несмотря на это, проблема с нехваткой живой силы остается, указывают авторы.

Кофман и Ли выразили беспокойство, что подобные решения Киева приведут к долгосрочным последствиям в виде потери боеспособности подразделениями.

Ранее бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак обозначил масштаб нехватки солдат в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, острая нехватка живой силы в рядах украинской армии составляет от 150 до 200 тысяч человек.

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      Марина Совина
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