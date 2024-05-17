NYT: ВСУ изматывают лучшие бригады, перебрасывая их вдоль фронта против армии РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены изматывать свои лучшие бригады, постоянно перебрасывая элитные подразделения вдоль фронта. Об этом сообщили аналитики Майкл Кофман и Роб Ли в статье для газеты The New York Times.

Они отметили, что «украинские войска и без того сильно растянуты». Из-за решения привлечь лучшие подразделения к обороне Харькова ослабевают другие участки фронта, говорится в статье. Кроме того, эксперты напомнили, что с осени прошлого года Украина столкнулась с тремя взаимосвязанными проблемами: нехваткой боеприпасов, живой силы и укреплений. Весной ситуация с укреплениями улучшилась, а новый пакет помощи США призван облегчить нехватку боеприпасов. Несмотря на это, проблема с нехваткой живой силы остается, указывают авторы.

Кофман и Ли выразили беспокойство, что подобные решения Киева приведут к долгосрочным последствиям в виде потери боеспособности подразделениями.

Ранее бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак обозначил масштаб нехватки солдат в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, острая нехватка живой силы в рядах украинской армии составляет от 150 до 200 тысяч человек.