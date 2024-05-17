В США забеспокоились из-за отчаянного решения ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены изматывать свои лучшие бригады, постоянно перебрасывая элитные подразделения вдоль фронта. Об этом сообщили аналитики Майкл Кофман и Роб Ли в статье для газеты The New York Times.
Они отметили, что «украинские войска и без того сильно растянуты». Из-за решения привлечь лучшие подразделения к обороне Харькова ослабевают другие участки фронта, говорится в статье. Кроме того, эксперты напомнили, что с осени прошлого года Украина столкнулась с тремя взаимосвязанными проблемами: нехваткой боеприпасов, живой силы и укреплений. Весной ситуация с укреплениями улучшилась, а новый пакет помощи США призван облегчить нехватку боеприпасов. Несмотря на это, проблема с нехваткой живой силы остается, указывают авторы.
Кофман и Ли выразили беспокойство, что подобные решения Киева приведут к долгосрочным последствиям в виде потери боеспособности подразделениями.
Ранее бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак обозначил масштаб нехватки солдат в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, острая нехватка живой силы в рядах украинской армии составляет от 150 до 200 тысяч человек.