Генерал Польши Скшипчак: в ВСУ не хватает от 150 до 200 тысяч солдат

Острая нехватка живой силы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет от 150 до 200 тысяч человек. Такой масштаб обозначил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире радиостанции RMF24.

«Ключевая проблема для Украины — кем воевать, а не чем. Не хватает от 150 до 200 тысяч солдат на фронте», — отметил польский генерал.

Скшипчак добавил, что доставка на фронт выделенной США военной техники — «дело нескольких часов».

Ранее на Западе усомнились в целесообразности новой помощи США Украине из-за того, что ВСУ столкнулись с острой нехваткой личного состава и находятся в тяжелом положении.