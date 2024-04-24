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15:04, 24 апреля 2024Мир

Польский генерал обозначил масштаб нехватки солдат в ВСУ

Генерал Польши Скшипчак: в ВСУ не хватает от 150 до 200 тысяч солдат

Фото: Thomas Peter / Reuters

Острая нехватка живой силы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет от 150 до 200 тысяч человек. Такой масштаб обозначил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире радиостанции RMF24.

«Ключевая проблема для Украины — кем воевать, а не чем. Не хватает от 150 до 200 тысяч солдат на фронте», — отметил польский генерал.

Скшипчак добавил, что доставка на фронт выделенной США военной техники — «дело нескольких часов».

Ранее на Западе усомнились в целесообразности новой помощи США Украине из-за того, что ВСУ столкнулись с острой нехваткой личного состава и находятся в тяжелом положении.

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      Елизавета Мытарева
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