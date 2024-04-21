На Западе усомнились в целесообразности новой помощи США Украине

WSJ: новая помощь США вряд ли кардинально изменит положение Украины на поле боя

Новая помощь США Украине вряд ли кардинально изменит положение Киева на поле боя. Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal.

Журналисты пришли к такому выводу после анализа «тяжелого положения Украины на поле боя» и прогресса, которого достигли российские бойцы за последние месяцы. Тем временем, ВСУ столкнулись с острой нехваткой личного состава и артиллерийских снарядов на фронте, сказано в статье.

Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

В свою очередь, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Украина заплатит за новый пакет помощи от США тысячами жизней своих граждан, которых Запад продолжает отправлять на заклание.