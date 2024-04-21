На Западе усомнились в целесообразности новой помощи США Украине
Новая помощь США Украине вряд ли кардинально изменит положение Киева на поле боя. Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal.
Журналисты пришли к такому выводу после анализа «тяжелого положения Украины на поле боя» и прогресса, которого достигли российские бойцы за последние месяцы. Тем временем, ВСУ столкнулись с острой нехваткой личного состава и артиллерийских снарядов на фронте, сказано в статье.
Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.
В свою очередь, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Украина заплатит за новый пакет помощи от США тысячами жизней своих граждан, которых Запад продолжает отправлять на заклание.