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07:41, 21 апреля 2024Мир

На Западе усомнились в целесообразности новой помощи США Украине

WSJ: новая помощь США вряд ли кардинально изменит положение Украины на поле боя

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Новая помощь США Украине вряд ли кардинально изменит положение Киева на поле боя. Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal.

Журналисты пришли к такому выводу после анализа «тяжелого положения Украины на поле боя» и прогресса, которого достигли российские бойцы за последние месяцы. Тем временем, ВСУ столкнулись с острой нехваткой личного состава и артиллерийских снарядов на фронте, сказано в статье.

Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

В свою очередь, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Украина заплатит за новый пакет помощи от США тысячами жизней своих граждан, которых Запад продолжает отправлять на заклание.

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      Марина Совина
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