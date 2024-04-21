В Совфеде рассказали о плате Украины за новый пакет помощи от США

Косачев: Украина заплатит за пакет помощи США тысячами жизней своих граждан

Украина заплатит за новый пакет помощи от США тысячами жизней своих граждан, которых Запад продолжает отправлять на заклание. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Как отметил сенатор, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что одобрение Палатой представителей Конгресса США нового пакета помощи Украине «спасет тысячи и тысячи жизней», однако он так же думал и два года назад, договариваясь с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном о срыве переговорного процесса.

Также, по словам Косачева, новый пакет помощи Украине является помощью американскому военно-промышленному комплексу.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс Соединенных Штатов на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

Документы направлены для рассмотрения в Сенат США, который начнет голосование по ним во вторник, 23 апреля.

