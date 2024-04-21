В Совфеде рассказали о плате Украины за новый пакет помощи от США
Украина заплатит за новый пакет помощи от США тысячами жизней своих граждан, которых Запад продолжает отправлять на заклание. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Как отметил сенатор, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что одобрение Палатой представителей Конгресса США нового пакета помощи Украине «спасет тысячи и тысячи жизней», однако он так же думал и два года назад, договариваясь с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном о срыве переговорного процесса.
Также, по словам Косачева, новый пакет помощи Украине является помощью американскому военно-промышленному комплексу.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс Соединенных Штатов на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.
Документы направлены для рассмотрения в Сенат США, который начнет голосование по ним во вторник, 23 апреля.