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05:58, 21 апреля 2024Россия

В Совфеде рассказали о плате Украины за новый пакет помощи от США

Косачев: Украина заплатит за пакет помощи США тысячами жизней своих граждан

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Украина заплатит за новый пакет помощи от США тысячами жизней своих граждан, которых Запад продолжает отправлять на заклание. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Как отметил сенатор, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что одобрение Палатой представителей Конгресса США нового пакета помощи Украине «спасет тысячи и тысячи жизней», однако он так же думал и два года назад, договариваясь с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном о срыве переговорного процесса.

Также, по словам Косачева, новый пакет помощи Украине является помощью американскому военно-промышленному комплексу.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс Соединенных Штатов на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

Документы направлены для рассмотрения в Сенат США, который начнет голосование по ним во вторник, 23 апреля.

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