Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:20, 18 мая 2024Бывший СССР

Более тысячи человек собрались у хостела в Бишкеке после массовой драки

24.kg: более 1000 человек собрались у хостела в Бишкеке после массовой драки

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Более тысячи человек собрались возле хостела в Бишкеке, где произошла массовая драка, полиция задерживает участников потасовки. Об этом сообщило агентство 24.kg в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел на пересечении улиц Фрунзе и 7 апреля. Собравшиеся попытались прорвать кордон. Милиционеры задержали около 10 человек, в том числе трех иностранцев.

В МВД Киргизии подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Стражи порядка патрулируют улицы в усиленном режиме.

Ранее на Кубани толпа подростков избила участника специальной военной операции (СВО). Драка попала на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      На территории военной академии в Санкт-Петербурге взорвался боеприпас. Что известно об инциденте?

      На Украине раскрыли последствия неудач ВСУ под Харьковом

      Россиянки подрались возле здания суда

      США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде

      В Британии указали на отставание США в инженерном деле

      Россиян предупредили о мошенниках «из «Центробанка»

      Более тысячи человек собрались у хостела в Бишкеке после массовой драки

      Российские солдаты пленили бойца ВСУ со «взглядом на тысячу ярдов»

      16-летний сын российского адвоката расправился с домработницей

      Трамп предложил Байдену провести дебаты кандидатов в вице-президенты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше