Более тысячи человек собрались у хостела в Бишкеке после массовой драки

24.kg: более 1000 человек собрались у хостела в Бишкеке после массовой драки

Более тысячи человек собрались возле хостела в Бишкеке, где произошла массовая драка, полиция задерживает участников потасовки. Об этом сообщило агентство 24.kg в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел на пересечении улиц Фрунзе и 7 апреля. Собравшиеся попытались прорвать кордон. Милиционеры задержали около 10 человек, в том числе трех иностранцев.

В МВД Киргизии подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Стражи порядка патрулируют улицы в усиленном режиме.

Ранее на Кубани толпа подростков избила участника специальной военной операции (СВО). Драка попала на видео.