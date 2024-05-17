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11:43, 17 мая 2024Россия

В России подростки толпой избили участника СВО и попали на видео

На Кубани подростки толпой избили участника СВО, драка попала на видео

На Кубани толпа подростков избила участника специальной военной операции (СВО). Драка попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

На кадрах один из подростков сбивает мужчину с ног. Тот падает на асфальт, в это время к дерущимся подбегают еще несколько человек из той же компании и обступают их полукругом.

По данным регионального главка Следственного комитета, у бойца произошел конфликт с подростками, детали которого не приводятся. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Екатеринбурге вернувшегося из зоны СВО бойца избил новый мужчина его сожительницы. Опубликованная видеозапись конфликта привлекла внимание главы СК Александра Бастрыкина, который поручил возбудить уголовное дело.

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      Алан Босиков
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