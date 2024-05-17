В России подростки толпой избили участника СВО и попали на видео
На Кубани толпа подростков избила участника специальной военной операции (СВО). Драка попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».
На кадрах один из подростков сбивает мужчину с ног. Тот падает на асфальт, в это время к дерущимся подбегают еще несколько человек из той же компании и обступают их полукругом.
По данным регионального главка Следственного комитета, у бойца произошел конфликт с подростками, детали которого не приводятся. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее в Екатеринбурге вернувшегося из зоны СВО бойца избил новый мужчина его сожительницы. Опубликованная видеозапись конфликта привлекла внимание главы СК Александра Бастрыкина, который поручил возбудить уголовное дело.