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13:00, 16 мая 2024Россия

В России участника СВО избил новый мужчина его сожительницы

URA.RU: избитый в Екатеринбурге участник СВО пострадал из-за женщины

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Избитый в Екатеринбурге участник специальной военной операции (СВО) пострадал из-за женщины. Об этом очевидцы происшествия рассказали URA.RU.

13 марта возбудить уголовное дело по факту нападения на бойца поручил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

По словам одного из очевидцев, военнослужащий вернулся из зоны боевых действий к сожительнице. В это время в квартире россиянки находился другой мужчина. Он вызвал на помощь друзей, после чего участники конфликта переместились на улицу, где и произошла драка, сказал собеседник издания. Позже в сеть была выложена видеозапись, на которой шесть человек избивают военнослужащего — она и привлекла внимание главы СК.

Ранее житель Краснодара избил ветерана СВО на костылях. Поводом к этому стала музыка, которую боец слушал на большой громкости. Напавший на него горожанин оказался соседом мужчины. Возбуждено уголовное дело.

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