Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения участника СВО в Екатеринбурге

Глава СК поручил возбудить дело по факту избиения участника СВО в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника специальной военной операции (СВО) в Свердловской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Речь идет о публикации, размещенной в средствах массовой информации. По предварительным данным, в Екатеринбурге группа молодых людей избила участника СВО, который вступился за друга.

Глава СК поручил возбудить уголовное дело и предъявить доклад.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения ветерана СВО и его супруги в Ростове-на-Дону. При этом в правоохранительных органах не уточнили, на какой почве возник конфликт.