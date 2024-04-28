Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:52, 28 апреля 2024Силовые структуры

В России возбудят дело из-за избиения ветерана СВО

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ветерана специальной военной операции (СВО) и его супруги в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

В публикации отмечается, что Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления (СУ СК РФ) по Ростовской области Станиславу Ковалеву «возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках которого также дать правовую оценку высказываниям молодых людей».

В полиции подтвердили, что они получили сообщение о конфликте граждан в Суворовском микрорайоне. Были задержаны трое мужчин, которые «нанесли травмы мужчине и женщине». При этом в правоохранительных органах не уточнил, на какой почве возник конфликт.

Ранее жена ветерана СВО Марины заявила, что ее мужа избила толпа украинцев. У нее диагностировали перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, у мужа — многочисленные ушибы лица.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Володин рассказал о последствиях антироссийской политики Финляндии

      В России возбудят дело из-за избиения ветерана СВО

      Россиянам раскрыли малоизвестные полезные функции WhatsApp

      Стало известно о неожиданном визите Маска в Китай

      В России объявили в розыск депутатов Рады и экс-генпрокурора Украины

      В подъезде жилого дома в Киеве взорвали гранату

      На Марсе обнаружили сотни черных «пауков»

      Байдену предрекли катастрофу на выборах из-за запрета TikTok

      Эксперт рассказал о планах США получить «самолет Судного дня» без GPS

      Брата фигуранта дела о теракте в «Крокусе» ранее арестовывали за хулиганство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше