Жена ветерана СВО заявила об избиении ее мужа в Ростове-на-Дону толпой украинцев

Ветерана специальной военной операции (СВО), участвовавшего в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут), избила толпа украинцев в Ростове-на-Дону. Об этом заявила его супруга Марина, снявшая часть драки на видео.

По словам Марины, нападавшие кричали о своей ненависти к русским, а также избили и ее, когда она попыталась вмешаться. На представленных ею кадрах видно, что несколько человек оскорбляют друг друга, толкаются и наносят удары.

У пострадавших диагностировали перелом ноги и ушибы

В пресс-службе управления МВД по региону подтвердили факт нападения на ветерана СВО и его жену, а также получение ими травм. Как сообщала Марина, у нее врачи диагностировали перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, у мужа — многочисленные ушибы лица.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В МВД отметили, что прибывшие полицейские задержали подозреваемых в избиении. Сейчас они проводят проверку по выяснению обстоятельств конфликта.

В другом российском регионе у участника СВО украли три миллиона рублей

Это не первый случай нападения на участника СВО. До этого в Волгограде у военнослужащего украли три миллиона рублей. По данным пресс-службы регионального управления СК, бойца избила группа неизвестных. Они похитили его мобильный телефон и банковскую карту, с которой впоследствии были сняты деньги. Одним из нападавших оказался 16-летний подросток. Возбуждено уголовное дело.

Еще раньше другого участника СВО, получившего два ранения в зоне боевых действий, жестоко избили в городе Ростове Ярославской области. Он возвращался с празднования дня рождения и встретился с «этнической бандой», нападавшей на людей. Мужчина решил их остановить, после чего оказался в больнице с корсетом на шее. Его жена, находившаяся рядом, также была избита.