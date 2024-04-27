Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:04, 27 апреля 2024Россия

Жена ветерана СВО заявила, что ее мужа избила толпа украинцев. Драку сняли на видео

Жена ветерана СВО заявила об избиении ее мужа в Ростове-на-Дону толпой украинцев

Кадр: Telegram-канал Don Mash

Ветерана специальной военной операции (СВО), участвовавшего в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут), избила толпа украинцев в Ростове-на-Дону. Об этом заявила его супруга Марина, снявшая часть драки на видео.

По словам Марины, нападавшие кричали о своей ненависти к русским, а также избили и ее, когда она попыталась вмешаться. На представленных ею кадрах видно, что несколько человек оскорбляют друг друга, толкаются и наносят удары.

У пострадавших диагностировали перелом ноги и ушибы

В пресс-службе управления МВД по региону подтвердили факт нападения на ветерана СВО и его жену, а также получение ими травм. Как сообщала Марина, у нее врачи диагностировали перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, у мужа — многочисленные ушибы лица.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В МВД отметили, что прибывшие полицейские задержали подозреваемых в избиении. Сейчас они проводят проверку по выяснению обстоятельств конфликта.

В другом российском регионе у участника СВО украли три миллиона рублей

Это не первый случай нападения на участника СВО. До этого в Волгограде у военнослужащего украли три миллиона рублей. По данным пресс-службы регионального управления СК, бойца избила группа неизвестных. Они похитили его мобильный телефон и банковскую карту, с которой впоследствии были сняты деньги. Одним из нападавших оказался 16-летний подросток. Возбуждено уголовное дело.

Еще раньше другого участника СВО, получившего два ранения в зоне боевых действий, жестоко избили в городе Ростове Ярославской области. Он возвращался с празднования дня рождения и встретился с «этнической бандой», нападавшей на людей. Мужчина решил их остановить, после чего оказался в больнице с корсетом на шее. Его жена, находившаяся рядом, также была избита.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме решили ограничить в правах мигрантов-нелегалов. Нарушителям запретят приобретать недвижимость и заключать брак

      Австралия предоставит Украине новый пакет помощи

      В МИД объяснили сложности на переходе границы с Казахстаном

      Любовь Аксенова вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

      Власти Харькова рассказали о ситуации в энергетике

      Жена ветерана СВО заявила, что ее мужа избила толпа украинцев. Драку сняли на видео

      Турист побеспокоил моржа и нарвался на штраф в 100 тысяч рублей

      Найден способ предсказать катастрофы и переломные моменты

      Сотрудница МВД России заставила фирму взять мужа на работу и попала под арест

      В США подтвердили право России жестко ответить США на отправку ATACMS Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше