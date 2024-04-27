Жена ветерана СВО заявила об избиении мужа толпой украинцев и сняла драку

Жена ветерана СВО заявила, что ее и мужа избили на Дону из ненависти к русским

Ветерана специальной военной операции (СВО), награжденного за участие в боях за Артемовск, избили в Ростове-на-Дону на почве национальной вражды. Об избиении Telegram-каналу Don Mash заявила жена ветерана, представившаяся Мариной.

По словам россиянки, напавшие кричали о своей ненависти к русским, набросились на ее мужа толпой, а когда Марина попыталась остановить конфликт, избили и ее. Супруга ветерана сняла часть конфликта на видео — на кадрах видно, что несколько человек оскорбляют друг друга, толкаются и наносят удары. Также за кадром автор видео заявляет, что напавшие якобы были украинцами. Судя по выложенным кадрам, участники драки — славяне.

Женщина предоставила изданию копии рентгеновских снимков, на которых виден перелом у основания стопы. Также, по ее словам, у ее супруга зафиксировали многочисленные ушибы.

О начале проверки по факту драки издание не сообщает. В региональном управлении МВД также не комментировали инцидент.

Ранее стало известно, что ветерана СВО избила компания спортсменов в одном из ночных клубов Татарстана, где тот работал. Мужчины напали на потерпевшего толпой и сломали ему три ребра.