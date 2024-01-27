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13:04, 27 января 2024Силовые структуры

МВД проверит информацию об избиении участника СВО в российском регионе

Полиция Татарстана начала проверку из-за избиения участника СВО в ночном клубе
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Татарстане сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента с участником специальной военной операции (СВО), который обратился в медицинское учреждение с травмами в начале января. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, все произошло в Альметьевске. Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил взять проверку инцидента на особый контроль.

Как уточняет Telegram-канал Readovka, ветерана СВО избила компания спортсменов в ночном клубе, где тот работал. Мужчины напали на потерпевшего толпой и сломали ему три ребра.

Ранее группа людей в Тюмени толпой избила участника СВО, который сделал им замечание из-за поведения.

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      Олеся Мицкевич
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