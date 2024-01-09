Россияне толпой избили участника СВО до потери сознания за замечание

В Тюмени группа людей толпой избила участника СВО за сделанное им замечание

В Тюмени группа прохожих толпой до потери сознания избила участника специальной военной операции (СВО), так как он сделал им замечание из-за поведения. Об этом сообщила супруга пострадавшего россиянина в местном Telegram-канале «ЧС Тюмень».

По ее словам, на улице Малышева, где и произошла потасовка, часто можно услышать пьяные крики и увидеть людей, которые себя непристойно ведут.

«Муж вышел в магазин и сделал замечание такой подобной группе, чтоб те успокоились и скрылись с улицы, так как [они] хамили проходящим людям, в ответ получил вот такие увечья. Муж без сознания находился на улице», — сообщила женщина.

Она добавила, что ее супругу наложили швы в больнице. Полиция никак не реагировала на случившееся, утверждает жена участника СВО. В управлении МВД по российскому региону подтвердили факт случившегося, передает РИА Новости. Там добавили, что после происшествия начата проверка.