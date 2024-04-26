В России толпой избили бойца СВО и украли у него три миллиона рублей

В Волгограде у участника СВО украли три миллиона рублей, мужчину избили

В Волгограде у участника специальной военной операции (СВО) украли три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в Telegram.

Издание «Высота 102» уточняет, что бойца избили толпой.

По данным СК, в нападении на мужчину участвовала группа неизвестных. У военнослужащего похитили мобильный телефон и банковскую карту, с которой впоследствии были сняты деньги. О том, каким способом им удалось обналичить сбережения бойца, не уточняется. Сейчас установлен один из нападавших — им оказался 16-летний подросток. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Волгоградской области рецидивист обокрал бойца СВО после совместного застолья. В СК «Ленте.ру» сообщили, что злоумышленник предложил бойцу купить его дом, на что тот дал предварительное согласие. Когда участник спецоперации передумал, приятель незаметно для него вытащил нескольку купюр из пачки банкнот.