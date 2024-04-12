Россиянин обокрал участника СВО и купил себе музыкальную колонку

В Вологодской области рецидивист получил условный срок за кражу у участника СВО

Никольский районный суд Вологодской области приговорил к 1,5 года лишения свободы условно 50-летнего мужчину, который украл деньги у участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов области.

Следствие и суд установили, что в октябре 2023 года вернувшийся с СВО потерпевший устроил дома застолье и пригласил троих приятелей. Когда двое из них ушли, оставшийся гость рассказал, что собирается на СВО и продает свой дом, после чего предложил мужчине его купить.

Потерпевший согласился и достал 200 тысяч рублей, однако позже передумал, но деньги не убрал. Когда же он отвлекся, приятель незаметно взял из пачки купюры. На утро участник СВО не досчитался 125 тысяч рублей. Выяснилось, что на них фигурант купил спиртное, продукты, сигареты и музыкальную колонку. Свою вину он признал и возместил ущерб. Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим.

Ранее сообщалось, что на Урале синоптик продала квартиру и перевела мошенникам 6,5 миллиона рублей.

