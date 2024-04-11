Российский синоптик продала квартиру и перевела аферистам 6,5 миллиона рублей

На Урале синоптик продала квартиру и перевела мошенникам 6,5 миллиона рублей

На Урале сотрудница гидрометцентра продала квартиру и перевела мошенникам 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на УМВД по Екатеринбургу.

По данным ведомства, с женщиной связался якобы сотрудник ФСБ. Он рассказал, что та переводит деньги кому-то за границу. Аферист добавил, что с синоптиком свяжутся сотрудники Росфинмониторинга для выяснения произошедшего.

Затем потерпевшей позвонил лжеследователь по финансовым вопросам и добавил, что ее квартиру пытаются продать. Он порекомендовал метеорологу срочно перепродать жилье и перевести деньги на «безопасные» счета. Так россиянка потеряла 5,2 миллиона рублей. Остальную часть суммы она взяла в кредит и также отдала мошенникам.

Вскоре пострадавшая поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. Возбуждено дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее стало известно, что за месяц телефонные мошенники выманили у россиянки более 74,6 миллиона рублей, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов.