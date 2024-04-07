Телефонные мошенники выманили у россиянки 74 миллиона рублей

Прокуратура Москвы: за месяц телефонные мошенники выманили у женщины 74 млн руб.

За месяц телефонные мошенники выманили у россиянки более 74,6 миллиона рублей, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Злоумышленники сказали женщине, что ее средства под угрозой и ей нужно срочно провести «переактивацию» банковских счетов. Для этого якобы необходимо постоянно подтверждать свою платежеспособность, внося наличные через банкомат на указанные аферистами счета.

Чтобы выполнить эти требования, россиянка не только сняла все свои накопления со счетов, но и оформила кредит, а также заняла деньги у знакомых. Все это время мошенники поддерживали связь с жертвой, обещая, что все деньги в скором времени вернуться. Гагаринская межрайонная прокуратура города Москвы наложила арест на счета, куда переводились средства. Правоохранители ведут работу по установлению лиц, причастных к совершению преступления, говорится в публикации.

Московская прокуратура предостерегла россиян от выполнения указаний неизвестных лиц и напомнила, что сотрудники банков или полиции никогда не просят переводить средства на «безопасные» счета или передавать их курьерам. В случае звонка с предупреждением о хищении средств со счета стоит прекратить разговор и самостоятельно связаться со своим банком, напомнили правоохранители.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области предстанут перед судом мошенники, обманувшие 422 россиянина на сумму свыше 37 миллионов рублей. По данным МВД, организатором преступной группы является 22-летний житель Самары. Он придумал мошенническую схему и объединил вокруг себя своих знакомых, представлявшихся в интернете профессиональными трейдерами, которые совершают выгодные сделки на криптовалютной бирже.