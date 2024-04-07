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15:16, 7 апреля 2024Силовые структуры

Телефонные мошенники выманили у россиянки 74 миллиона рублей

Прокуратура Москвы: за месяц телефонные мошенники выманили у женщины 74 млн руб.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

За месяц телефонные мошенники выманили у россиянки более 74,6 миллиона рублей, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Злоумышленники сказали женщине, что ее средства под угрозой и ей нужно срочно провести «переактивацию» банковских счетов. Для этого якобы необходимо постоянно подтверждать свою платежеспособность, внося наличные через банкомат на указанные аферистами счета.

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Чтобы выполнить эти требования, россиянка не только сняла все свои накопления со счетов, но и оформила кредит, а также заняла деньги у знакомых. Все это время мошенники поддерживали связь с жертвой, обещая, что все деньги в скором времени вернуться. Гагаринская межрайонная прокуратура города Москвы наложила арест на счета, куда переводились средства. Правоохранители ведут работу по установлению лиц, причастных к совершению преступления, говорится в публикации.

Московская прокуратура предостерегла россиян от выполнения указаний неизвестных лиц и напомнила, что сотрудники банков или полиции никогда не просят переводить средства на «безопасные» счета или передавать их курьерам. В случае звонка с предупреждением о хищении средств со счета стоит прекратить разговор и самостоятельно связаться со своим банком, напомнили правоохранители.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области предстанут перед судом мошенники, обманувшие 422 россиянина на сумму свыше 37 миллионов рублей. По данным МВД, организатором преступной группы является 22-летний житель Самары. Он придумал мошенническую схему и объединил вокруг себя своих знакомых, представлявшихся в интернете профессиональными трейдерами, которые совершают выгодные сделки на криптовалютной бирже.

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