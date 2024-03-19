Представлявшиеся трейдерами мошенники выманили 37 миллионов у 422 россиян

В Ульяновске задержали мошенников, обманывавших россиян под видом трейдеров

В Ульяновской области предстанут перед судом, задержанные полицией мошенники, обманувшие 422 россиянина на сумму свыше 37 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, организатором является 22-летний житель Самары. Именно он придумал мошенническую схему и объединил вокруг себя своих знакомых, представлявшимися в интернете профессиональными трейдерами, которые совершают выгодные сделки на криптовалютной бирже. Мошенники гарантировали людям максимальную доходность, предлагая вкладываться в их дело. Первое время вкладчики получали свои вложения с процентами. Через некоторое время выплаты прекратились, а мошенники перестали выходить на связь.

Двоим обвиняемым вынесен запрет на определенные действия, еще девяти назначили подписку о невыезде и надлежащим поведении. Известно, что один из фигурантов попытался скрыться за границей. Задержанные обвиняются в мошенничестве, организации преступного сообщества и в незаконном пересечении государственной границы РФ. Пострадавшими от их деятельности числятся 422 человека из 17 регионов страны.

В МВД рассказали, что злоумышленники регулярно выпускали рекламные ролики для привлечения большего количества людей. Для этого они арендовали коттедж и нанимали актеров, которые рассказывали о якобы успешных финансовых сделках и высоких заработках.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) 39-летний местный житель отдал мошенникам 500 тысяч рублей, надеясь быстро заработать на криптовалюте.