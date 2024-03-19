Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:42, 19 марта 2024Силовые структуры

Россиянин решил заработать на криптовалюте и потерял полмиллиона рублей

В ХМАО мужчина отдал мошенникам 500 тысяч рублей, надеясь заработать на крипте

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Нижневартовске (ХМАО) 39-летний местный житель отдал мошенникам 500 тысяч рублей, надеясь быстро заработать на криптовалюте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

Мужчина увидел рекламу о быстром заработке, перешел по ссылке и начал общаться с человеком, который предложил заработать на торгах криптовалютой. Аферист заявил, что для этого житель Нижневартовска должен перевести ему деньги и ждать первый заработок через три-пять дней. Пострадавший поверил, сделал это, а после мошенник перестал выходить на связь, забрав себе его деньги.

Россиянин понял, что его обманули, и обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее пожилая учительница из Норильска лишилась квартиры и сбережений из-за действий мошенников.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударах бомбами по украинской ДРГ у границы с Россией

      Доходность китайского госдолга обвалилась до минимума

      Товарооборот России с соседней страной резко сократился

      Шольц назвал смешными дискуссии о поставках ракет Taurus Украине

      В США оценили готовность Запада к боям уровня конфликта на Украине

      Молодежь объяснила пристрастие к загару фразой «лучше умереть красивым»

      Пьяный россиянин лежал у подъезда с 12 тротиловыми шашками и попал на видео

      Российские военные уничтожили на купянском направлении РСЗО Vampire

      Пожилые велосипедистки рассказали о 45-минутном сражении с пумой

      Пригожин отреагировал на уход Леонтьева со сцены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше