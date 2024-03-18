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13:41, 18 марта 2024Среда обитания

Российская учительница лишилась 15 миллионов рублей из-за мошенников

Мошенники лишили учительницу из Норильска квартиры и больше 15 млн рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пожилая учительница из Норильска лишилась квартиры и сбережений из-за действий мошенников. Аферисты выманили у россиянки 15,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Первый звонок злоумышленников состоялся в декабре 2023 года. Тогда женщину известили о завершении срока действия ее сим-карты и спросили номер СНИЛС. В следующем разговоре мошенник, представившись следователем, заявил, что с карты норильчанки осуществляются переводы в пользу недружественных стран. Сохранить средства, по его словам, можно было, отправив на безопасный счет. Поверив преступнику, 75-летняя учительница рассталась с 9,8 миллиона рублей.

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В феврале мошенники вновь вышли на связь. В этот раз россиянку убедили в том, что ее квартирой пытаются завладеть неизвестные. Для спасения жилплощади потребовалось оформить сделку по ее продаже. Услуги нанятого мошенниками риелтора стоили женщине 90 тысяч рублей. Вырученные за квартиру 5,2 миллиона рублей в соответствии с инструкцией отправились третьему лицу. Следующий телефонный разговор обошелся ей еще в полмиллиона рублей. В конце концов пострадавшая обратилась в полицию.

Ранее пенсионерка из Петрозаводска отдала аферистам почти восемь миллионов рублей. На аферистов пенсионерка вышла сама через лжесайт «Газпром инвеста». Затем пожилая женщина четырежды контактировала с мошенниками, предлагавшими то «выгодную подработку в удаленном формате», то дешевую недвижимость в Карелии.

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      Виктория Клабукова
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