МВД сообщило о задержании избивших ветерана СВО и его жену в российском городе

МВД задержало троих мужчин, избивших ветерана СВО и его жену в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону полицейские задержали троих мужчин, напавших на ветерана специальной военной операции (СВО) и его жену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

В Суворовском микрорайоне произошел конфликт, в ходе которого супружеская пара получила телесные повреждения. Прибывшие полицейские задержали подозреваемых в избиении. Проводится проверка по выяснению обстоятельств случившегося.

У пострадавших врачи диагностировали перелом ноги и многочисленные ушибы. О нападении заявила жена ветерана, представившаяся Мариной, и выложила видео с избиением. По ее словам, нападавшие кричали о своей ненависти к русским, набросились на ее мужа толпой, а когда Марина попыталась остановить конфликт, избили и ее.

Ветеран награжден за участие в боях за Артемовск.