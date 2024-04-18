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09:13, 18 апреля 2024Россия

Участника СВО и его жену жестоко избили в центре российского города

Под Ярославлем избили бойца СВО и его жену, мужчина в больнице с корсетом на шее

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В городе Ростове Ярославской области участника специальной военной операции (СВО) жестоко избили на одной из центральных улиц. Также пострадала жена военнослужащего, сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

По данным канала, возвращавшийся с празднования дня рождения мужчина встретился с «этнической бандой», избивающей людей. Боец решил вмешаться в ситуацию, после чего сам подвергся нападению.

Находившаяся рядом жена участника СВО также была избита. По его словам, мужчину, получившего в зоне боевых действий два ранения, били каждый раз, когда он приходил в сознание. Сейчас муж россиянки находится в больнице с корсетом на шее.

Ранее еще одного участница спецоперации избили в Новосибирской области. Боец заступился за продавщицу в одном из местных кафе, что спровоцировало конфликт с четырьмя нетрезвыми мужчинами. Дело взяли на контроль губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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