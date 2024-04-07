Под Новосибирском избили заступившегося за женщину участника СВО

В сибирском селе Репьево избили заступившегося за продавщицу участника СВО

В сибирском селе Репьево избили заступившегося за продавщицу в кафе участника специальной военной операции (СВО). Как сообщает издание «Сибкрай», инцидент произошел 28 марта.

Пострадавший по имени Андрей рассказал журналистам, что конфликт произошел с четырьмя нетрезвыми мужчинами, приехавшими из Новосибирска на дачу. Однако затем у них начал заканчиваться алкоголь, а за добавкой они поехали в местное кафе.

«Зашли в кафе со своим спиртным, требовали столик. Продавщица сказала "нет". Во-первых, со своим алкоголем, во-вторых, с водкой. Она дала понять, что не разрешит тут быть. Женщина в годах, а они давай ее за горло хватать, подзатыльники давать, гнобить и издеваться», — рассказал Андрей.

Самого его в тот момент в заведении не было. Он приехал чуть позже, и продавщица рассказала ему об издевательствах мужчин. Андрей вышел на улицу и встретил подвыпивших сибиряков, указав им на недостойное поведение. Однако те в ответ полезли в драку. Остановить избиение участника СВО помог случайно проходивший мимо его одноклассник. В итоге у мужчины зафиксировали сотрясение головного мозга, смещение переносицы и синяки.

Известно, что пострадавший подал заявление в полицию. Губернатор региона Андрей Травников поставил дело на контроль, а глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин уже затребовал доклад о случившемся от руководителя управления СК по Новосибирской области Евгения Долгалева.

Ранее участника СВО жестоко избили в Москве. Поводом к конфликту послужило поведение молодых людей, которые приставали к девушке. За нее и вступился боец.