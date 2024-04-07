Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 7 апреля 2024Россия

Под Новосибирском избили заступившегося за женщину участника СВО

В сибирском селе Репьево избили заступившегося за продавщицу участника СВО

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В сибирском селе Репьево избили заступившегося за продавщицу в кафе участника специальной военной операции (СВО). Как сообщает издание «Сибкрай», инцидент произошел 28 марта.

Пострадавший по имени Андрей рассказал журналистам, что конфликт произошел с четырьмя нетрезвыми мужчинами, приехавшими из Новосибирска на дачу. Однако затем у них начал заканчиваться алкоголь, а за добавкой они поехали в местное кафе.

«Зашли в кафе со своим спиртным, требовали столик. Продавщица сказала "нет". Во-первых, со своим алкоголем, во-вторых, с водкой. Она дала понять, что не разрешит тут быть. Женщина в годах, а они давай ее за горло хватать, подзатыльники давать, гнобить и издеваться», — рассказал Андрей.

Материалы по теме:
«Они схватили его, стали нюхать и фотографировать» Как тысячи россиян готовят фронтовой хлеб и выпечку для бойцов СВО
«Они схватили его, стали нюхать и фотографировать»Как тысячи россиян готовят фронтовой хлеб и выпечку для бойцов СВО
1 апреля 2024
За какие подвиги можно получить звание Героя России? Кого Путин наградил «Золотой звездой» в 2023 году: список
За какие подвиги можно получить звание Героя России?Кого Путин наградил «Золотой звездой» в 2023 году: список
1 апреля 2024
«Штурм превращается в мясорубку» Как российские спецназовцы воюют под Соледаром и устраивают диверсии в глубоком тылу ВСУ
«Штурм превращается в мясорубку»Как российские спецназовцы воюют под Соледаром и устраивают диверсии в глубоком тылу ВСУ
2 апреля 2024

Самого его в тот момент в заведении не было. Он приехал чуть позже, и продавщица рассказала ему об издевательствах мужчин. Андрей вышел на улицу и встретил подвыпивших сибиряков, указав им на недостойное поведение. Однако те в ответ полезли в драку. Остановить избиение участника СВО помог случайно проходивший мимо его одноклассник. В итоге у мужчины зафиксировали сотрясение головного мозга, смещение переносицы и синяки.

Известно, что пострадавший подал заявление в полицию. Губернатор региона Андрей Травников поставил дело на контроль, а глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин уже затребовал доклад о случившемся от руководителя управления СК по Новосибирской области Евгения Долгалева.

Ранее участника СВО жестоко избили в Москве. Поводом к конфликту послужило поведение молодых людей, которые приставали к девушке. За нее и вступился боец.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Паводок в Оренбуржье отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера

      Еще одна область в России оказалась под риском паводка

      Глава МЧС России назвал ситуацию в Орске критической

      В России выросла доля IT-отрасли в экономике

      Под Новосибирском избили заступившегося за женщину участника СВО

      В России провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные дома. Закон подписал Путин. В чем он заключается?

      Выпуск ракет комплекса «Искандер-М» существенно нарастили в России

      Российский НПЗ приостановил работу из-за паводка

      Сотрудники украинского военкомата пытались мобилизовать 14-летнего подростка

      В Орске все школы перевели на дистанционное обучение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше