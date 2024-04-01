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10:59, 1 апреля 2024Россия

Жестокое избиение участника СВО толпой мужчин в Москве попало на видео

Опубликовано видео избиения участника СВО посетителями московского бара
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В Москве посетители бара жестоко избили участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает NEWS.ru в Telegram.

Telegram-канал «Морпех РОКОТ» опубликовал видеозапись происшествия, на которой мужчины выволакивают военнослужащего на улицу и избивают.

Поводом к конфликту послужило поведение молодых людей, которые приставали к девушке. За нее и вступился боец, уточняет канал. Избитый толпой мужчина третьи сутки находится в больнице, врачи диагностировали военнослужащему перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг.

Ранее еще одного участника спецоперации избили в Смоленске. По данным следствия, нападение было немотивированным, на россиянина напали без какой-либо причины. Пострадавшему были нанесены многочисленные удары ногами по голове. Возбуждено уголовное дело.

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      Алан Босиков
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