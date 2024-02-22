В российском городе жестоко избили участника СВО

В Смоленске двое мужчин избили участника спецоперации, возбуждено уголовное дело

В Смоленске двое мужчин жестоко избили прохожего. Пострадавшим оказался участник специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета (СК).

По данным СК, нападение было немотивированным, на россиянина напали без какой-либо причины. Пострадавшему были нанесены многочисленные удары ногами по голове.

Сейчас следователи устанавливают иные обстоятельства случившегося, одного из нападавших задержали, с ним уже произвели следственные действия. По факту нападения на участника СВО возбуждено уголовное дело.

Ранее в Невинномысске группа мужчин избила участника спецоперации, который пришел в одно из городских заведений на костылях. Конфликт произошел из-за места в одном из городских баров, его причиной стали занятые компанией места за стойкой.