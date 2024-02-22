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09:36, 22 февраля 2024Россия

В российском городе жестоко избили участника СВО

В Смоленске двое мужчин избили участника спецоперации, возбуждено уголовное дело
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Смоленске двое мужчин жестоко избили прохожего. Пострадавшим оказался участник специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета (СК).

По данным СК, нападение было немотивированным, на россиянина напали без какой-либо причины. Пострадавшему были нанесены многочисленные удары ногами по голове.

Сейчас следователи устанавливают иные обстоятельства случившегося, одного из нападавших задержали, с ним уже произвели следственные действия. По факту нападения на участника СВО возбуждено уголовное дело.

Ранее в Невинномысске группа мужчин избила участника спецоперации, который пришел в одно из городских заведений на костылях. Конфликт произошел из-за места в одном из городских баров, его причиной стали занятые компанией места за стойкой.

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      Алан Босиков
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