В России толпой избили участника СВО на костылях из-за места в баре

В Невинномысске толпой избили участника спецоперации на костылях

В Невинномысске толпа избила участника специальной военной операции (СВО) на костылях. Видеозапись с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, конфликт произошел из-за места в одном из городских баров, где мужчина отдыхал в компании друга. Они вышли на улицу покурить и, вернувшись, обнаружили свои места занятыми незнакомой компанией.

После того как неизвестные отказались уходить, завязалась драка. Когда мужчин удалось разнять, напавшие на бойца СВО горожане скрылись. Вскоре они были задержаны.

Ранее похожий случай произошел в одном из подмосковных кафе, где участника спецоперации избили из-за спора о девушке. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что нападавшие сопровождали свои действия криком «вас там не добили, мы тут добивать будем». По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.