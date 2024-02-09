Извинения избивших участника СВО в баре попали на видео

Избившие участника СВО в баре Ставрополья извинились и раскаялись

В России толпой избили участника СВО на костылях из-за места в баре

Начало событий в новости В России толпой избили участника СВО на костылях из-за места в баре

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих молодых людей, избивших участника специальной военной операции (СВО) в баре Невинномысска Ставропольского края. Они извинились перед пострадавшим и заявили о раскаянии в содеянном. Запись публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как силовики ведут подозреваемых в наручниках. Задержанные приносят свои извинения.

Их задержали через несколько часов после массовой драки в баре. Им от 18 до 21 года. Против них возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее 9 февраля сообщалось, что несколько пьяных напали толпой на бойца СВО на костылях после того, как он попросил освободить их столик.