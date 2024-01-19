В СКР рассказали подробности избиения участника СВО в подмосковном кафе

В СКР рассказали, что избитый в кафе Чехова участник СВО вступился за девушку

Причиной нападения иностранцев на участника специальной военной операции (СВО) в подмосковном кафе стал спор из-за девушки. Подробности ЧП в пятницу, 19 января, в своем Telegram-канале рассказал информационный центр Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 14 января находившиеся в кафе «Вояж» напавшие пребывали в состоянии алкогольного опьянения, они провоцировали военнослужащего на конфликт, а когда он вступился за девушку, избили его и другого жителя города Чехов, который пришел на помощь участнику СВО.

Вскоре после случившегося сотрудниками СКР было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. 18 января депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что нападавшие сопровождали свои действия криком «вас там не добили, мы тут добивать будем». Он потребовал провести тщательную проверку и наказать всех виновных.