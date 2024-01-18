Под Москвой раненного на СВО бойца избили под крик «мы вас тут будем добивать»

В Подмосковье избили бойца СВО, депутат ГД Хинштейн потребовал провести проверку

В городе Чехове Московской области группа мужчин избила раненного на специальной военной операции (СВО) бойца. Свои действия нападавшие сопровождали криком «вас там не добили, мы тут добивать будем», сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Информация о нападении на участника СВО в Подмосковье ранее появилась в одном из Telegram-каналов. По его данным, прибывшие на место сотрудники полиции не стали задерживать участников драки.

Хинштейн потребовал провести тщательную проверку и наказать всех виновных. «Там и побои, и дискредитация СВО видны невооруженным глазом», — отметил он. Парламентарий также посоветовал проверить социальные сети напавших на бойца мужчин на экстремизм.

«Отдельно стоит провести расследование в отношении тех, кто великодушно отпустил очевидных преступников с места преступления», — добавил он.

Ранее представитель управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий сообщила «Ленте.ру», что по факту избиения в Чехове участника спецоперации возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Она уточнила, что у военнослужащего произошел конфликт с группой иностранцев в одном из городских кафе.

