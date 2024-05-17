Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:58, 17 мая 2024Россия

Подростки напали на участника СВО в парке

СУ СК: подростки избили участника СВО в парке на Кубани
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На Кубани подростки напали на участника спецоперации и избили его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

Инцидент произошел в парке станицы Челбасской Каневского района. Между подростками и мужчиной разгорелся конфликт, причины которого не уточняются. Во время перепалки подростки набросились на мужчину и стали наносить ему удары по голове и телу.

В ведомстве добавили, что в отношении нападавших было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, им предстоит беседа со следователем.

Ранее участника специальной военной операции избили на одной из центральной улиц Ростова Ярославской области. На него напала «этническая банда», избивающая людей, когда он попытался вмешаться. Кроме того, они также побили жену бойца.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шри-Ланка направит в Россию делегацию из-за гибели граждан на Украине. Почему иностранцы едут в зону боевых действий?

      Жители Новороссийска рассказали о мощных взрывах над городом

      В России запретят жидкости для вейпов с ароматизаторами

      ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске

      Таможня Финляндии продала велосипеды беженцев на аукционе

      В России создали дрон для атак в глубине фронта

      В Словакии назвали виновных в покушении на премьера Фицо

      Описана судьба украинских военных после попадания в плен

      Популярная актриса показала фигуру в леопардовом купальнике

      Подростки напали на участника СВО в парке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше