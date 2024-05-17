Подростки напали на участника СВО в парке

СУ СК: подростки избили участника СВО в парке на Кубани

На Кубани подростки напали на участника спецоперации и избили его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

Инцидент произошел в парке станицы Челбасской Каневского района. Между подростками и мужчиной разгорелся конфликт, причины которого не уточняются. Во время перепалки подростки набросились на мужчину и стали наносить ему удары по голове и телу.

В ведомстве добавили, что в отношении нападавших было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, им предстоит беседа со следователем.

Ранее участника специальной военной операции избили на одной из центральной улиц Ростова Ярославской области. На него напала «этническая банда», избивающая людей, когда он попытался вмешаться. Кроме того, они также побили жену бойца.