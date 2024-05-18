Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:31, 18 мая 2024Россия

«Это совсем опасно». Медведев высказался о возможных границах санитарной зоны и обратился к западным лидерам

Медведев: поставки дальнобойных ракет Киеву расширят санитарную зону до Польши
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в пятницу, 17 мая, высказался о том, где могут проходить границы «санитарной зоны» при отправке странами Запада дальнобойных ракет на Украину.

Политик напомнил, что ракеты типа Storm Shadow/SCALP-EG, которые Запад передает Киеву, обладают дальностью удара не менее 550 километров. Для обеспечения безопасности российских населенных пунктов требуется обозначить санитарную зону, превышающую это расстояние. Медведев допустил, что ее границы пройдут по территории Польши.

Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно

Дмитрий Медведевзампред Совбеза РФ
Материалы по теме:
«Идет война на истощение» Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
«Идет война на истощение»Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
15 мая 2024
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет» Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет»Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
2 декабря 2022

Также Медведев напомнил о мощных ядерных зарядах России

Говоря о целях поставок НАТО все более дальнобойного оружия Киеву, Медведев предположил, что стратеги альянса стремятся, чтобы под контролем России оказалась почти вся Украина.

Он также призвал западных лидеров «хорошо рассчитывать дальность» ударов поставляемого Украине вооружения, напомнив при этом, что Россия имеет ядерные заряды, превышающие по мощности сброшенные на Японию бомбы «Толстяк» и «Малыш».

Тем более что нестратегическое ядерное оружие, о проведении учений с которым объявила наша страна, понятие весьма растяжимое. К такому оружию (тактическому или нестратегическому), как всем известно, относятся ядерные заряды, существенно превышающие мощность Little Boy и Fat Man

Дмитрий Медведевзампред Совбеза РФ
Материалы по теме:
Российские войска начали наступление на Харьков. Зеленский заявил, что Украина ждала этого
Российские войска начали наступление на Харьков.Зеленский заявил, что Украина ждала этого
10 мая 2024
Российская армия наступает на Харьков. Чем это грозит Украине и как успехи на фронте изменят ход СВО?
Российская армия наступает на Харьков.Чем это грозит Украине и как успехи на фронте изменят ход СВО?
13 мая 2024
ВСУ ударили по Крыму десятью ракетами ATACMS. Что известно об этом оружии?
ВСУ ударили по Крыму десятью ракетами ATACMS.Что известно об этом оружии?
15 мая 2024

Путин объяснял назначение санитарной зоны

17 мая президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Китае сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ наступают в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону на этой территории.

Глава государства объяснил, что она необходима для защиты жилых кварталов Белгорода от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону

Владимир Путинпрезидент России

При этом Путин подчеркнул, что сейчас у России нет планов брать под контроль Харьков.

В мае российские войска начали наступление в Харьковской области. Активные бои ведутся в 20 километрах от региональной столицы. 15 мая Минобороны страны сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль поселок Глубокое и село Лукьянцы. Помимо этого, политолог Сергей Марков заявил, что Россия контролирует Волчанск.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это совсем опасно». Медведев высказался о возможных границах санитарной зоны и обратился к западным лидерам

      Главного антикоррупционера на Украине уличили в обмане

      Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

      Перенос поставок российских самолетов объяснили

      На Украине раскрыли последствия неудач ВСУ под Харьковом

      Россиянки подрались возле здания суда

      США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде

      В Британии указали на отставание США в инженерном деле

      Россиян предупредили о мошенниках «из «Центробанка»

      Более тысячи человек собрались у хостела в Бишкеке после массовой драки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше