«Это совсем опасно». Медведев высказался о возможных границах санитарной зоны и обратился к западным лидерам

Медведев: поставки дальнобойных ракет Киеву расширят санитарную зону до Польши

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в пятницу, 17 мая, высказался о том, где могут проходить границы «санитарной зоны» при отправке странами Запада дальнобойных ракет на Украину.

Политик напомнил, что ракеты типа Storm Shadow/SCALP-EG, которые Запад передает Киеву, обладают дальностью удара не менее 550 километров. Для обеспечения безопасности российских населенных пунктов требуется обозначить санитарную зону, превышающую это расстояние. Медведев допустил, что ее границы пройдут по территории Польши.

Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ

Также Медведев напомнил о мощных ядерных зарядах России

Говоря о целях поставок НАТО все более дальнобойного оружия Киеву, Медведев предположил, что стратеги альянса стремятся, чтобы под контролем России оказалась почти вся Украина.

Он также призвал западных лидеров «хорошо рассчитывать дальность» ударов поставляемого Украине вооружения, напомнив при этом, что Россия имеет ядерные заряды, превышающие по мощности сброшенные на Японию бомбы «Толстяк» и «Малыш».

Тем более что нестратегическое ядерное оружие, о проведении учений с которым объявила наша страна, понятие весьма растяжимое. К такому оружию (тактическому или нестратегическому), как всем известно, относятся ядерные заряды, существенно превышающие мощность Little Boy и Fat Man Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ

Путин объяснял назначение санитарной зоны

17 мая президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Китае сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ наступают в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону на этой территории.

Глава государства объяснил, что она необходима для защиты жилых кварталов Белгорода от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону Владимир Путин президент России

При этом Путин подчеркнул, что сейчас у России нет планов брать под контроль Харьков.

В мае российские войска начали наступление в Харьковской области. Активные бои ведутся в 20 километрах от региональной столицы. 15 мая Минобороны страны сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль поселок Глубокое и село Лукьянцы. Помимо этого, политолог Сергей Марков заявил, что Россия контролирует Волчанск.